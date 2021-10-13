Зеленський призначив суддів Верховного суду

8 жовтня стало відомо, що голова Верховного суду Валентина Данішевська йде у відставку

Посади отримали двоє осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення суддів Верховного суду. У документі двоє осіб – Тетяна Чумаченко та Валерій Картер, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Призначення вироблено згідно з частиною п'ятою статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону України Про судоустрій і статус суддів.

Згідно з указом президента посади у Верховному суді отримали:

Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;

Картер Валерій Іванович – до Касаційного суду.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що голова Верховного суду Валентина Данішевська йде у відставку.

До слова, нещодавно п'ятий президент Петро Порошенко виграв у Верховному суді касацію проти Портнова.

Напередодні в Офісі президента обговорили питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше Венеціанська комісія закликала Україну негайно створити Етичну раду.

Нещодавно Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи

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