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    Зеленський призначив суддів Верховного суду

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    8 жовтня стало відомо, що голова Верховного суду Валентина Данішевська йде у відставку - Зеленський призначив суддів Верховного суду
    8 жовтня стало відомо, що голова Верховного суду Валентина Данішевська йде у відставку
    фото з відкритих джерел

    Посади отримали двоє осіб

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення суддів Верховного суду. У документі двоє осіб – Тетяна Чумаченко та Валерій Картер, повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Призначення вироблено згідно з частиною п'ятою статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону України Про судоустрій і статус суддів.

    Згідно з указом президента посади у Верховному суді отримали:

    • Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
    • Картер Валерій Іванович – до Касаційного суду.

    Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що голова Верховного суду Валентина Данішевська йде у відставку.

    До слова, нещодавно п'ятий президент Петро Порошенко виграв у Верховному суді касацію проти Портнова.

    Напередодні в Офісі президента обговорили питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

    Раніше Венеціанська комісія закликала Україну негайно створити Етичну раду.

    Нещодавно Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.

    До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи

    Читайте також: Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду


    Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський президент правосуддя Вища рада правосуддя указ
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    Зеленський призначив суддів Верховного суду