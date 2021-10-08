В Офісі президента обговорили питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

В Офісі президента відбулася зустріч щодо реалізації судової реформи в Україні

Рада суддів України продовжує роботу над визначенням кандидатур до Етичної ради

В Офісі Президента України відбулася робоча зустріч щодо імплементації судової реформи, під час якої було обговорено питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У робочій зустрічі взяли участь: голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, очільник Комісії з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів України Богдан Моніч, представники посольств країн «Великої сімки» та Європейського Союзу в Україні.

Сергій Іонушас наголосив, що важливим питанням залишається відбір кандидатів до складу Етичної ради.

«Ми непорушні у необхідності якнайшвидшої реалізації ухваленого законодавства на підставі тих норм, які є», – сказав народний депутат.

Богдан Моніч зазначив, що Рада суддів України продовжує роботу над визначенням кандидатур до Етичної ради. Він сподівається, що наприкінці жовтня Рада суддів проведе співбесіди з кандидатами.

Андрій Костін зауважив, що діалог щодо формування Етичної ради на цьому етапі має оптимістичний вигляд.

«Дуже важливо, що Рада суддів готова виконувати закон і делегувати своїх представників до Етичної ради. Для нас важливо, щоб Етична рада запрацювала», – наголосив він.

Також народний депутат відзначив важливість початку роботи конкурсної комісії для обрання кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Треба якнайшвидше почати роботу цієї конкурсної комісії», – додав він.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська наголосила на важливості проведення судової реформи в Україні.

«Представники судової гілки влади на етапах підготовки, ухвалення та впровадження законів (щодо роботи ВРП та ВККС. – Ред.) говорили про певні вади, суперечності й необхідність деяких змін. Водночас ми ніколи не ставили впровадження реформи в залежність від того, чи будуть внесені зміни (до законодавства. – Ред.). Про це свідчить те, що Вища рада правосуддя запустила цю реформу своєчасно, без будь-яких зволікань», – зауважила Валентина Данішевська.

Фото: Офіс президента

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна акцентувала увагу на питанні про звернення пленуму Верховного Суду до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Конституції норм закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Зі свого боку голова Верховного Суду зазначила, що це звернення жодним чином не затримає подальші кроки щодо реалізації судової реформи.

Перший секретар з політичних питань Посольства Великої Британії в Україні Джеймс Род-Мур закликав продовжити процес формування Етичної ради та відбір кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Щойно процес відбору та голосування розпочнеться, очікується дуже суттєва фінансова, моральна та політична підтримка з боку міжнародної спільноти», – зауважив Джеймс Род-Мур.

Керівник сектору з питань верховенства права та боротьби з корупцією Представництва Євросоюзу в Україні Манфредас Лімантас наголосив, що Етична рада має якомога швидше розпочати свою роботу, щоб реалізація судової реформи продовжувалася.

«Це буде комплексна реформа, яка принесе користь і українським громадянам, і міжнародним інвесторам», – наголосив Манфредас Лімантас.

Учасники зустрічі підтвердили важливість проведення регулярних консультацій щодо стану реалізації судової реформи.

Нещодавно Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.

Для формування ВРП спершу слід було сформувати Етичну комісію, яка цим і займеться. У ній частину голосів мають міжнародні експерти, частину – українські судді.

Міжнародні партнери вже визначили своїх представників, які потрапили до Етичної комісії. Натомість Рада суддів України відмовилася призначати своїх експертів, чим фактично заблокувала реформу.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

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