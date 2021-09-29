Венеціанська комісія закликала Україну негайно створити Етичну раду

Буккікіо наголосив, що важливою частиною судової реформи в Україні є створення Етичної ради

Президент Венеційської комісії Джанні Буккікіо закликав українську владу якнайшвидше створити Етичну раду при Вищій раді правосуддя. Про це повідомляється на сайті Венеційської комісії.

«Судова реформа була в центрі мого недавнього плідного обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським. Ця реформа має вирішальне значення для майбутнього країни, вона викликає дуже великі очікування в українському суспільстві. Вітаю прийняття закону «Про внесення змін до закону України «Про судову систему і статус суддів» та до деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Це центральна частина цієї реформи, яка дозволить відтворити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка повинна якомога швидше приступити до заповнення численних суддівських вакансій», – мовиться у заяві Буккікіо.

Він наголосив, що важливою частиною судової реформи в Україні є створення Етичної ради.

«Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Етичної ради… Всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Ради з етики, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні. Відповідальність за проведення судової реформи лежить на всіх», – наголосив глава Венеційської комісії.

Він додав, без Етичної ради не може бути незалежної та такої, що користується довірою, Вищої ради правосуддя, і, в свою чергу, надійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації і авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу. Я також закликаю компетентні органи вжити всіх необхідних заходів для створення Етичної ради та виконання її завдань ефективно і швидко», – йдеться у заяві Буккікіо.

Нещодавно Держдеп США висловився про блокування судової реформи в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила законопроєкт про судову реформу після доволі тривалих суперечок. На першому етапі вона передбачає очищення Вищої ради правосуддя – органу, що мав би займатися формуванням доброчесного судового корпусу.

Для формування ВРП спершу слід було сформувати Етичну комісію, яка цим і займеться. У ній частину голосів мають міжнародні експерти, частину – українські судді.

Міжнародні партнери вже визначили своїх представників, які потрапили до Етичної комісії. Натомість Рада суддів України відмовилася призначати своїх експертів, чим фактично заблокувала реформу.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

Читайте також: Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду