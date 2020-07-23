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    Політика

    Посольство США стурбоване нападами на активістів і політиків в Україні

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    <p>Цієї ночі невідомі підпалили будинок активіста Віталія Шабуніна</p> - Посольство США стурбоване нападами на активістів і політиків в Україні

    Цієї ночі невідомі підпалили будинок активіста Віталія Шабуніна

    У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, заявили у дипвідомстві

    У посольстві США заявили про стурбованість у зв’язку з нещодавніми нападами на активістів і політиків в Україні та закликали правоохоронців до належного розслідування.

    Відповідне повідомлення посольство оприлюднило у своєму Twitter.

    «Ми стурбовані нещодавніми потенційними нападами, спрямованими як проти політичних діячів, так і представників громадянського суспільства. Закликаємо правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки та забезпечити притягнення до відповідальності усіх причетних. У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку», - йдеться у заяві.

    Нагадаємо, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок цієї ночі підпалили. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.

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