Посольство США стурбоване нападами на активістів і політиків в Україні



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Цієї ночі невідомі підпалили будинок активіста Віталія Шабуніна

У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, заявили у дипвідомстві

У посольстві США заявили про стурбованість у зв’язку з нещодавніми нападами на активістів і політиків в Україні та закликали правоохоронців до належного розслідування.

Відповідне повідомлення посольство оприлюднило у своєму Twitter.

«Ми стурбовані нещодавніми потенційними нападами, спрямованими як проти політичних діячів, так і представників громадянського суспільства. Закликаємо правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки та забезпечити притягнення до відповідальності усіх причетних. У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок цієї ночі підпалили. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.