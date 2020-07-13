  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ганна Маляр
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    ДТП, в якому загинула родина. Злочин, при якому гуманізація покарання недоречна

    • Ганна Маляр

      Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

    • Розсилка
    ДТП, в якому загинула родина. Злочин, при якому гуманізація покарання недоречна

    Моторошна ДТП сталася у неділю поблизу Києва

    В стані алкогольного та наркотичного сп'яніння виїхав на зустрічну полосу і фактично вбив всю сім'ю. Загинули тато мама і донька, двоє синів у реанімації (пізніше один з хлопчиків помер). І максимум, що загрожує цьому вбивці за кермом – 10 років позбавлення волі.

    От поясніть мені – чому депутати цього і попереднього скликання бояться прийняти норму про довічне позбавлення прав за керування у стані алкогольного сп'яніння? Такий законопроект та ініціатива - були.

    Чому не збільшать покарання до 15 років позбавлення волі за смерті, які стаються на дорогах через п'яних водіїв.

    Не треба соромитись – це як раз той злочин, де гуманізація покарання недоречна. Бо людина свідомо пиячить і свідомо у такому стані сідає за кермо.

    Джерело: блог Ганни Маляр

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    трагедія ДТП кримінал смерть злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Уляна Супрун
    Уляна Супрун

    Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України

    Роман Офіцинський
    Роман Офіцинський

    Доктор історичних наук

    Павло Кишкар
    Павло Кишкар

    Начальник виробничо-технічного управління РГК

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ