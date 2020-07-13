ДТП, в якому загинула родина. Злочин, при якому гуманізація покарання недоречна

Ганна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Ганна Маляр

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моторошна ДТП сталася у неділю поблизу Києва

В стані алкогольного та наркотичного сп'яніння виїхав на зустрічну полосу і фактично вбив всю сім'ю. Загинули тато мама і донька, двоє синів у реанімації (пізніше один з хлопчиків помер). І максимум, що загрожує цьому вбивці за кермом – 10 років позбавлення волі.

От поясніть мені – чому депутати цього і попереднього скликання бояться прийняти норму про довічне позбавлення прав за керування у стані алкогольного сп'яніння? Такий законопроект та ініціатива - були.

Чому не збільшать покарання до 15 років позбавлення волі за смерті, які стаються на дорогах через п'яних водіїв.

Не треба соромитись – це як раз той злочин, де гуманізація покарання недоречна. Бо людина свідомо пиячить і свідомо у такому стані сідає за кермо.

Джерело: блог Ганни Маляр

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»