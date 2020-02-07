Зеленський просить закрити офіси «ЛДНР» в Італії та звільнити Марківа



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Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте Фото: president.gov.ua

Президен України згадав про колишнього нацгвардійця Віталія Марківа і заявив, що «ми повинні забрати хлопця»

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених «республік Донбасу», а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

За словами Зеленського, з Конте обговорювали загальнополітичні питання.

«Я звернувся до прем'єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси «ДНР» і «ЛНР», які відкрилися в кількох містах Італії», - зауважив Зеленський.

Крім того, обговорили справу Марківа, засудженого в Італії.

«Я розумію, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця», - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

17 січня Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2717 «Про Заяву Верховної ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці». За документ проголосували 323 парламентарі.

Наголошується, що парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинуватості.