Рада ухвалила постанову про переслідування Марківа в Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд в Італії засудив українця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення

За документ проголосували 323 парламентарі

Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2717 «Про Заяву Верховної ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці».

За документ проголосували 323 парламентарі.

Наголошується, що парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинуватості.

«ВРУ... звертає увагу, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (поданий захистом B. Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалась, наголошує на тому, що під час судового розгляду не було надано чітких однозначних доказів вини українських військових, взагалі, чи Віталія Марківа, зокрема», - сказано у тексті постанови.

Крім того, парламент протестує проти звинувачення України у порушенні міжнародного гуманітарного права та залучення Української держави до згаданої справи як цивільного відповідача, адже це суперечить основним принципам міжнародного права щодо юрисдикційних імунітетів іноземних держав.

«ВРУ... категорично засуджує використання неприйнятних формулювань у матеріалах вироку, згідно з якими українська армія є «повсталими українцями, що захопили «Карачун», стверджується, що «стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ», а військові дії на сході України називаються «триваючою громадянською війною», - вказано у документі.

Так, Рада постановила звернутись до президента Італійської Республіки спільно з парламентом республіки з проханням у рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.