Зеленський розказав, яке прізвисько мав у студентські роки
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За словами кандидата, який вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів, друзі називали його Зеленим
Кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», яке прізвисько було в нього у студентську роки. За словами кандидата, який вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів, друзі називали його Зеленим.
«Зазвичай люблю яскраві кольори, яскравих людей і яскраві ідеї. Спектр широкий… Мій улюблений колір, ... може, зелений? Колір природи. І моє прізвисько у студентські роки», - зазначив Зеленський.
Якщо вірити останнім звітам соціологів, Зеленський має найбільшу підтримку населення.
Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня оприлюднив нову електронну декларацію за 2017 рік. Він вніс до неї деякі правки.
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