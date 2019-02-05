Зеленський розказав, яке прізвисько мав у студентські роки



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Фото: Владимир Зеленский / Facebook

За словами кандидата, який вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів, друзі називали його Зеленим

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», яке прізвисько було в нього у студентську роки. За словами кандидата, який вже став сенсацією прийдешніх президентських виборів, друзі називали його Зеленим.

«Зазвичай люблю яскраві кольори, яскравих людей і яскраві ідеї. Спектр широкий… Мій улюблений колір, ... може, зелений? Колір природи. І моє прізвисько у студентські роки», - зазначив Зеленський.

Якщо вірити останнім звітам соціологів, Зеленський має найбільшу підтримку населення.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня оприлюднив нову електронну декларацію за 2017 рік. Він вніс до неї деякі правки.

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