Зеленський сформував делегацію на сесію ООН з наркотичних засобів



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Делегацію очолив перший заступник міністра охорони здоров'я України Андрій Семиволос

63-тя сесія комісії Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів триває 2-6 березня у Відні

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в роботі 63-ї сесії комісії Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів.

Про це йдеться в указі глави держави №62/2020.

Сесія відбудеться 2–6 березня 2020 року у Відні (Австрія). До складу української делегації потраплять 10 осіб.

Згідно з указом, делегацію очолить перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, заступником делегації буде заступник міністра внутрішніх справ Андрій Гогілашвілі.

Також участь у сесії візьмуть:

заступник начальника управління гуманітарної політики Департаменту гуманітарної та соціальної політики Олег Бірюк;

гендиректор Фармацевтичного директорату МОЗ Олександр Комаріда;

заступниця директора державної установи «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ» Людмила Коношевич;

заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський;

експерт Служби безпеки Олександр Сидорук;

перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Владислав Цілина:

заступник начальника департаменту — начальник 1-го управління протидії наркозлочинності Національної поліції Сергій Федченко;

заступник начальника управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Олексій Яхно.

Зеленський уповноважив делегацію брати участь у переговорах та схваленні рішень 63-ї сесії Комісії ООН з наркотичних засобів, а Кабінету міністрів доручив забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації.