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    Зеленський сформував делегацію на сесію ООН з наркотичних засобів

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    <span>Делегацію очолив перший заступник міністра охорони здоров'я України Андрій Семиволос</span> - Зеленський сформував делегацію на сесію ООН з наркотичних засобів
    Делегацію очолив перший заступник міністра охорони здоров'я України Андрій Семиволос

    63-тя сесія комісії Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів триває 2-6 березня у Відні

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в роботі 63-ї сесії комісії Організації Об'єднаних Націй з наркотичних засобів.

    Про це йдеться в указі глави держави №62/2020.

    Сесія відбудеться 2–6 березня 2020 року у Відні (Австрія). До складу української делегації потраплять 10 осіб.

    Згідно з указом, делегацію очолить перший заступник міністра охорони здоров'я Андрій Семиволос, заступником делегації буде заступник міністра внутрішніх справ Андрій Гогілашвілі.

    Також участь у сесії візьмуть:

    • заступник начальника управління гуманітарної політики Департаменту гуманітарної та соціальної політики Олег Бірюк;
    • гендиректор Фармацевтичного директорату МОЗ Олександр Комаріда;
    • заступниця директора державної установи «Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ» Людмила Коношевич;
    • заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський;
    • експерт Служби безпеки Олександр Сидорук;
    • перший заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Владислав Цілина:
    • заступник начальника департаменту — начальник 1-го управління протидії наркозлочинності Національної поліції Сергій Федченко;
    • заступник начальника управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Олексій Яхно.

    Зеленський уповноважив делегацію брати участь у переговорах та схваленні рішень 63-ї сесії Комісії ООН з наркотичних засобів, а Кабінету міністрів доручив забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації.

     

    ООН медицина наркотики Володимир Зеленський
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