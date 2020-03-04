Українські виробники курятини відмовляються від антибіотиків



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Наразі птахівники запевнили, що підвищувати ціни на продукцію без антибіотиків поки не планують

Ініціатива відмови від зловживання антибіотиками виникла через збільшення кількості антибіотикорезистентних штамів у навколишньому середовищі та лікарнях

В Україні чотири птахофабрики припиняють використання протимікробних засобів при вирощуванні продукції. Про це йшлося під час пресконференції на тему харчової безпеки та антибіотикорезистентності у птахівництві, організованої за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО ООН), повідомляє «Укрінформ».

«Застосовувати антибіотики з профілактичною метою буде заборонено, як це прийнято в усьому світі. Антибіотики – для лікування», – зазначив національний консультант та координатор проєктів Віталій Башинський.

За його словами, оператори ринку, які запроваджують процедури добровільного маркування вирощування продукції без антибіотиків, проходитимуть незалежний аудит третьою стороною, яка не має конфлікту інтересів із учасниками цього процесу. Інспектори будуть перевіряти відповідність встановленим вимогам, що вже є доступними на сайті Союзу птахівників України.

«Вони запроваджуються на базі постійного моніторингу чотирьох основних матриць: вода питна, корми, вода для охолодження, м’ясо (або яйце). Я особисто вітаю цю ініціативу і зроблю все для того, щоб маркування відповідало дійсності», – заявив Башинський.

Наразі у проєкті вирішили брати участь чотири українські підприємства: «Вінницька птахофабрика», «Володимир-Волинська птахофабрика», «Миронівська птахофабрика», «Ясенсвіт». Всі дослідження їхньої продукції за планом моніторингу відбуватимуться в акредитованих лабораторіях.

Дані збиратимуть протягом трьох місяців, далі проводитимуть аудит і за його результатами надаватимуть право наносити маркування на продукт.

Всі результати контролю підтверджуватимуть інспектори Держпродспоживслужби. У відомстві вже розробила два проєкти нормативних документів щодо застосування протимікробних препаратів і порядок контролю, обидва знаходяться на розгляді Мінекономіки.

Ініціатива відмови від зловживання антибіотиками виникла через збільшення кількості антибіотикорезистентних штамів у навколишньому середовищі і лікарнях.

Наразі птахівники запевнили, що підвищувати ціни на продукцію без антибіотиків поки не планують.