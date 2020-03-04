Спонсори партії президента – хінкальник та продавчиня білизни

На зарплати своїм працівникам пропрезидентська партія у 2019 році не витратила ані копійки

Фінансовий звіт партії влади за 2019 рік: жодної копійки на зарплату

«Главком» продовжує аналізувати фінансові звіти парламентських партій за минулий рік. Після аналізу документів «Голосу» та «Батьківщини» на черзі – правляча «Слуга народу».

Перекази на рахунки партії та її передвиборчого фонду сягнули піку у липні (розпал передвиборчої кампанії), однак і після виборів черга охочих прислужитися партії, яка взяла владу в країні, не обміліла.

Каса за рік

З початку року на рахунки політсили Володимира Зеленського було переказано 619 млн грн. Це загальна сума, яка складається зі внесків на рахунки політичної партії – 239,9 млн грн (90,9 млн грн – від фізосіб і 149 млн грн – від юросіб) та внесків на рахунок виборчого фонду – 379 млн грн (180 млн та 198,9 млн відповідно).

Щоправда, близько 39,1 млн довелося повернути донорам – через те, що перерахування було здійснено із порушенням законодавства.

Відповідно до фінзвіту, 479,8 млн грн політсила витратила на «здійснення статутної діяльності». Зокрема, на оренду офісів пішло 10 млн грн. Майже 1 млн – на оренду обладнання та технічних засобів, 32 тис. грн – на послуги зв’язку, а також 1,2 млн грн – на податки та збори. 118 млн грн політсила витратила на парламентські передвиборчі перегони, ще 102,8 млн грн пішли на участь у президентських виборах лідера партії Володимира Зеленського.

У графі «витрати на заробітну плату» бачимо прочерк

Майна у партії небагато. Вона орендує шість офісів: три в Києві, два у Кривому Розі та один у Харкові, а також права на 10 інтернет-доменів.

Внески

Фінансування політсили впродовж минулого року здійснювалося нерівномірно. Найактивніше – у другому та третьому кварталах. Це легко пояснити: саме на цей період припала найгарячіша пора виборчих перегонів. Однак спонсори «Слуги народу» – на відміну від донорів партії «Голос» – продовжували поповнювати скарбничку партії і в четвертому кварталі 2019 року.

Фінзвіти «Слуги народу» та «Батьківщини» поєднує схожа деталь: обидві партії не гребують фальсифікаціями донорів: якщо Юлії Володимирівні переказують сотні тисяч бідні чиновники, студентки та працівники периферійних пенітенціарних закладів, то президентській політсилі – кухар-хінкальник та продавчиня білизни, яка скаржиться, що її справа «не йде».

Для звіту «слуг» характерне приховування будь-яких даних фізосіб-донорів – не зазначено навіть назв населених пунктів, де вони проживають.

Найбільший внесок із фізосіб-донорів за рік зробила Цимбаленко Катерина Ігорівна – 1,6 млн грн. Ні в базах, де зібрана інформація про бізнес, ні в інтернеті інформації щодо цієї людини немає.

Однак є і чимало інших щедрих донорів. Серед них: Олег Васильович Паньків, який пожертвував 1,8 млн грн (12 платежами), Андрій Сергійович Рубашка – 1,3 млн грн (дев’ятьма платежами), Юрій Анатолійович Козак – 1,6 млн грн (сімома платежами), Олександр Геннадійович Ксенофонтов – 1,4 млн грн (двома платежами) тощо.

Юридичних осіб-спонсорів у слуг близько 30, і кожен із них кількома платежами вніс до загальної скарбнички близько 3 млн. Впадає в око, що 11–12 травня минулого року три компанії – ТОВ «Ярославова реклама», ТОВ «Веб Маркет Компані» та ТОВ «Інтернет трафік» – зробили по 23–24 платежі кожна на загальну суму 3,3 млн грн. Кожен із платежів становив по 147,5–149 тис. грн. Нагадаємо, що, відповідно до ст. 15 закону «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», платежі до 150 тис. грн не підпадають під фінансовий моніторинг.

Власником ТОВ «Ярославова реклама» є 22-річний Ярослав Кузка, який працює кухарем (ліпить хінкалі) в одному зі столичних ресторанів. А от у приміщенні, за адресою якого зареєстроване ТОВ, про самого Кузка та його фірму ніхто не чув.

Таку саму суму на рахунки «слуг» перевело фермерське господарство «Дари Закарпаття 1979». За даними ЗМІ, його власник, мешканець Херсону Артем Микулинський, фігурує в цілій низці кримінальних справ – дрібні крадіжки та бійки з дружиною.

Ще один незвичайний спонсор партії, який розщедрився після виборів, – ТОВ «Компанія Пром Імпорт», яка віддала партії пів мільйона грн. Як з’ясували журналісти, власниця компанії Юліана Куку займається продажем жіночої білизни і у соцмережах скаржилася на те, що продажі у неї «не йдуть». При цьому Куку переконує, що гроші вона справді жертвувала.

У грудні минулого року найщедрішим донором став ТОВ «Жек Андерсен», який чотирма платежами перевів на рахунок партії 1,8 млн грн.

Видатки

На передвиборчу рекламу на телебаченні партія витратила 93 млн грн. Із них найбільше – 43,2 млн грн – отримав медіахолдинг«1+1 медіа», акціонером якого є Ігор Коломойський, олігарх, якого пов’язують із Володимиром Зеленським. Телеканали з холдингу Віктора Пінчука StarLightMedia (ICTV, «Новий канал» і СТБ) отримали трохи більше ніж 19,7 млн грн. ТРК «Україна», що належить олігарху Рінату Ахметову, слуги віддали 16,6 млн грн, а «Інтеру» Дмитра Фірташа й Сергія Льовочкіна – 16,3 млн грн.

Скріншот відео, у якому Зеленський оголошує, що балотуватиметься в президенти України

На зарплати своїм працівникам партія не витратила ані копійки – це означає, що у апараті партії офіційно ніхто у 2019 році не працював. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель припустив, що частину робіт – наприклад, ведення бухгалтерії чи прибирання офісу – можуть виконувати працівники на контрактній основі. «Однак робота такої структури, як парламентська партія, передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою. Де-факто звіт партії показує, що «Слуга народу» залишається переважно віртуальною політичною силою», – зазначив він і звернув увагу, що партія не має жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Своєю чергою народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура каже про непрофесійність такого підходу. «Осередки можуть створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без (відкрийте закон). У «Слуги народу» зареєстровані осередки абсолютно в усіх областях + місто Київ», – написав Качура.

Нулі у графі «виплата заробітної плати» Качура пояснив так: «Аналітичне та інформаційне забезпечення роботи наших депутатів здійснюють їхні помічники та секретаріат фракції. Для цього не потрібно когось додатково наймати в партію».

Також впадає у вічі відсутність бодай однієї автівки серед майна партії, однак на оренду транспортних засобів, згідно з даними звіту, «слуги народу» також нічого не витратили. Для порівняння, партія «Батьківщина», в активі якої налічується 26 автівок, на оренду, як писав «Главком», витратила близько 1,5 млн грн.

Навчання новообраних нардепів у Трускавці обійшлося партії у 10 млн грн. З них 7,7 млн отримала компанія «Бальнео-Тур» – за організацію заходу, 2,1 млн – Київська школа економіки за лекції фахівців та ще 145 тис. одержала «Укрзалізниця» за проїзд майбутніх парламентарів до Трускавця та назад.

Наприкінці липня минулого року в Трускавці обранці від «Слуги народу» пройшли тижневе навчання

В останньому кварталі «слуги» сплачували за оренду приміщень, меблів та технічних засобів, послуги з управління нерухомим майном, охорони, а також за виготовлення значків та бейджиків.

Наталія Сокирчук, «Главком»