Кличко розповів, які дорогі відремонтують цього року

За минулі роки у столиці відремонтовано понад тисячу кілометрів доріг, заявив Кличко

У 2021 році у столиці капітально відремонтують декілька транспортних магістралей, а також велику кількість вулиць. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У місті Київ 1667 кілометрів доріг. Більше тисячі кілометрів ми відремонтували за минулі роки. На дороги, де роблять капітальний ремонт, гарантія 5 років. І якщо на них з’являються якісь пошкодження, то підрядник за свій кошт виправляє недоліки», – розповів мер.

Кличко зазначив, що залишилася ще велика кількість доріг, які не ремонтували дуже довго. Запланована реконструкція багатьох доріг цього року,зокрема:

завершення ремонту проспекту Степана Бандери,

оновлення кілька ділянок Великої кільцевої,

оновлення проспекту Героїв Сталінграда, вулиці Милославської та інших об’єктів.

Кличко також підкреслив, що столиця минулого року недоотримала понад 5 млрд грн через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Втім, місто знаходить можливості, аби продовжувати оновлення доріг.

«Капітальний ремонт дороги – це не тільки заміна асфальтового покриття. Це – і ремонт тротуарів та зупинок. Це – нове освітлення, повна заміна всіх комунікацій. Це великий комплекс робіт. Ми також використовуємо нові технології. Нові суміші асфальтобетону, щоб покриття витримувало великі навантаження. Ми робимо все, аби транспортна інфраструктура міста відповідала європейським нормам», – підкреслив мер Києва.

Як повідомлялося, цього року у Києві реалізовуватимуться комплекси заходів 29 міських цільових програм, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста. На їх реалізацію в бюджеті міста на 2021 рік закладено понад 28,4 млрд грн.