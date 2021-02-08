Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»трансляція
Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого
Сьогодні у Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».
Участь у відкритті форуму взяв президент Володимир Зеленський. Захід відбувається у конгресно-виставковому центрі «Парковий».
За словами Зеленського, протягом наступних місяців, окрім коронавірусу, підійматимуть такі важливі теми:
- безпеки та оборони;
- миру та війни;
- Криму та Донбасу;
- комунальних тарифів;
- судової та антикорупційної системи;
- сільського господарства;
- диджиталізації та інфраструктури;
- освіти, науки, культури та спорту;
- медичної та соціальної сфер;
- української промисловості;
- екології;
- місцевого самоврядування тощо.
Зеленський підкреслив, що у 2021 році Україна відзначатиме 30 річницю здобуття Незалежності. «Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій», – запевнив він.
Президент пообіцяв, що формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним. Мовляв, 30 років незалежності – не просто знакова дата, а й час, аби підбити попередні підсумки, проаналізувати успіхи та помилки.
Згідно з порядком денним, на заході очікується участь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, представників Європейського Союзу.
Планується, що на форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
У кулуарах форуму розміщено виставкові площі з медичним обладнанням та засобами.
Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог щодо дистанції та маскового режиму.