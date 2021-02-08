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    Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»

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    <span>Президент Володимир Зеленський відвідав Всеукраїнський форум щодо коронавірусу Україна 30</span> - Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»
    Президент Володимир Зеленський відвідав Всеукраїнський форум щодо коронавірусу Україна 30
    Скріншот

    Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого

    Сьогодні у Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

    Участь у відкритті форуму взяв президент Володимир Зеленський. Захід відбувається у конгресно-виставковому центрі «Парковий».

    За словами Зеленського, протягом наступних місяців, окрім коронавірусу, підійматимуть такі важливі теми:

    • безпеки та оборони;
    • миру та війни;
    • Криму та Донбасу;
    • комунальних тарифів;
    • судової та антикорупційної системи;
    • сільського господарства;
    • диджиталізації та інфраструктури;
    • освіти, науки, культури та спорту;
    • медичної та соціальної сфер;
    • української промисловості;
    • екології;
    • місцевого самоврядування тощо.

    Зеленський підкреслив, що у 2021 році Україна відзначатиме 30 річницю здобуття Незалежності. «Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій», – запевнив він.

    Президент пообіцяв, що формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним. Мовляв, 30 років незалежності – не просто знакова дата, а й час, аби підбити попередні підсумки, проаналізувати успіхи та помилки.

    Згідно з порядком денним, на заході очікується участь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, представників Європейського Союзу.

    Планується, що на форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

    У кулуарах форуму розміщено виставкові площі з медичним обладнанням та засобами.

    Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог щодо дистанції та маскового режиму.

    Теги: незалежність Володимир Зеленський Україна президент коронавірус
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