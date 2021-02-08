Зеленський відкрив форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»

Форум проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого

Сьогодні у Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Участь у відкритті форуму взяв президент Володимир Зеленський. Захід відбувається у конгресно-виставковому центрі «Парковий».

За словами Зеленського, протягом наступних місяців, окрім коронавірусу, підійматимуть такі важливі теми:

безпеки та оборони;

миру та війни;

Криму та Донбасу;

комунальних тарифів;

судової та антикорупційної системи;

сільського господарства;

диджиталізації та інфраструктури;

освіти, науки, культури та спорту;

медичної та соціальної сфер;

української промисловості;

екології;

місцевого самоврядування тощо.

Зеленський підкреслив, що у 2021 році Україна відзначатиме 30 річницю здобуття Незалежності. «Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій», – запевнив він.

Президент пообіцяв, що формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним. Мовляв, 30 років незалежності – не просто знакова дата, а й час, аби підбити попередні підсумки, проаналізувати успіхи та помилки.

Згідно з порядком денним, на заході очікується участь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, представників Європейського Союзу.

Планується, що на форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

У кулуарах форуму розміщено виставкові площі з медичним обладнанням та засобами.

Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог щодо дистанції та маскового режиму.