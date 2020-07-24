Зеленський: угоду про припинення вогню мають підписати лідери Нормандської четвірки



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Представниками Нормандської четвірки є Володимир Зеленський (Україна), Ангела Меркель (Німеччина), Еммануель Макрон (Франція) та Володимир Путін (Росія)

Президент зазначив, що угода буде підписана лідерами країн «Нормандської четвірки», що підвищує статус цих домовленостей

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн Нормандської четвірки.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

«У нас дійсно багато професіоналів, які перебувають у постійних перемовинах у форматі засідання ТКГ і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – стале припинення вогню. Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли буде стале припинення вогню», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що угода буде підписана лідерами країн «Нормандської четвірки», що підвищує статус цих домовленостей.

Зеленський також заявив, в разі обстрілу українських військових, вони завжди відповідають, і дуже потужно.

Як відомо, представниками Нормандської четвірки є Володимир Зеленський (Україна), Ангела Меркель (Німеччина), Еммануель Макрон (Франція) та Володимир Путін (Росія).

Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.

Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.