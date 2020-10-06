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    Зеленський вивів Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому»

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    Смілянський написав заяву про вихід з наглядової ради ще у середині серпня - Зеленський вивів Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому»
    Смілянський написав заяву про вихід з наглядової ради ще у середині серпня

    Указ набуває чинності з дня його опублікування

    Президент Володимир Зеленський указом від 6 жовтня вивів гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому». Про це йдеться в його указі №424/2020.

    Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

    Як повідомлялося 14 серпня, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав президенту Зеленському заяву з проханням вивести його зі складу наглядової ради «Укроборонпрому». Своє рішення він пояснив «службовою необхідністю».

    Зокрема, Смілянський уточнив, що «Укрпошта» мала підписати багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

    «За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради», – додав Смілянський.

    Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Зеленський звільнив Абромавічуса з посади гендиректора «Укроборонпрому».

    Укрпошта Володимир Зеленський Укроборонпром президент Ігор Смілянський
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