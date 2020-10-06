Зеленський вивів Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому»



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Смілянський написав заяву про вихід з наглядової ради ще у середині серпня

Указ набуває чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський указом від 6 жовтня вивів гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського з наглядової ради «Укроборонпрому». Про це йдеться в його указі №424/2020.

Зазначається, що указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося 14 серпня, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав президенту Зеленському заяву з проханням вивести його зі складу наглядової ради «Укроборонпрому». Своє рішення він пояснив «службовою необхідністю».

Зокрема, Смілянський уточнив, що «Укрпошта» мала підписати багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інститутами.

«За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради», – додав Смілянський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, Зеленський звільнив Абромавічуса з посади гендиректора «Укроборонпрому».