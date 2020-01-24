Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
Робоча група перевірила та виявила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів на кількох бронетранспортерах
Останню добу команда «Укроборонпрому» займалась перевіркою інформації щодо якості зварювання корпусів БТР-4Е «Харківським конструкторського бюро з машинобудування» імені O.O. Морозова. Про це повідомив заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм у Facebook.
«Немає значення, як інформація потрапила в мережу. Для нас було важливо докласти зусиль, щоб цю ситуацію виправити. Результати перевірки показали, що оприлюднена інформація частково підтверджується. Згідно з отриманою від співвиконавців технологічною документацією, під час вхідного контролю на корпусах, виготовлених «Лозівського ковальсько-механічного заводу» були виявлені дефекти зварних з’єднань на корпусах техніки», - визнав Найєм.
За твердженням керівництва ЛКМЗ, ці пошкодження виникають в процесі зварювання, є невід’ємною частиною технологічного циклу виробництва корпусів і усуваються в подальшому під час виготовлення кінцевої продукції. Робота з контролю якості усунення подібних пошкоджень комплектуючих, які надходять від співвиконавців є звичайною технологічною практикою.
«Але для нас це була дуже тривожна новина. Ми усвідомлюємо усю відповідальність за військову техніку та озброєння, які постачаються до військових частин ЗСУ на фронті», - підкреслив посадовець.
У зв’язку із виявленою інформацією керівництво Державного концерну разом з фахівцями Міністерства оборони та Збройних сил України, а також представниками підприємств, що виробляють БТР, створило робочу групу для перевірки якості комплектуючих військової техніки, що перебуває у місцях постійної дислокації в Збройних Cилах України.
24 січня робоча група перевірила та виявила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів на кількох бронетранспортерах. Наразі члени робочої групи, спільно з представниками підприємств, проводять перевірку обставини і причини виникнення згаданих дефектів.
«Керівництво державного концерну вимагатиме від «Лозівського ковальсько-механічного заводу» у повному обсязі та за власний рахунок виконати свої зобов’язання щодо якості комплектуючих згідно з вимогами технічної документації», - підсумква Найєм.