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    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів

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    <span>Під час перевірки корпусів бронетранспортерів БТР-4Е виявили дефекти</span> - Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Під час перевірки корпусів бронетранспортерів БТР-4Е виявили дефекти

    Робоча група перевірила та виявила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів на кількох бронетранспортерах

    Останню добу команда «Укроборонпрому» займалась перевіркою інформації щодо якості зварювання корпусів БТР-4Е «Харківським конструкторського бюро з машинобудування» імені O.O. Морозова. Про це повідомив заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм у Facebook.

    «Немає значення, як інформація потрапила в мережу. Для нас було важливо докласти зусиль, щоб цю ситуацію виправити. Результати перевірки показали, що оприлюднена інформація частково підтверджується. Згідно з отриманою від співвиконавців технологічною документацією, під час вхідного контролю на корпусах, виготовлених «Лозівського ковальсько-механічного заводу» були виявлені дефекти зварних з’єднань на корпусах техніки», - визнав Найєм.

    За твердженням керівництва ЛКМЗ, ці пошкодження виникають в процесі зварювання, є невід’ємною частиною технологічного циклу виробництва корпусів і усуваються в подальшому під час виготовлення кінцевої продукції. Робота з контролю якості усунення подібних пошкоджень комплектуючих, які надходять від співвиконавців є звичайною технологічною практикою.

    «Але для нас це була дуже тривожна новина. Ми усвідомлюємо усю відповідальність за військову техніку та озброєння, які постачаються до військових частин ЗСУ на фронті», - підкреслив посадовець.

    У зв’язку із виявленою інформацією керівництво Державного концерну разом з фахівцями Міністерства оборони та Збройних сил України, а також представниками підприємств, що виробляють БТР, створило робочу групу для перевірки якості комплектуючих військової техніки, що перебуває у місцях постійної дислокації в Збройних Cилах України.

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    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів
    Скандал в «Укроборонпромі». Концерн визнав факт виробництва бракованих БТРів

    24 січня робоча група перевірила та виявила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів на кількох бронетранспортерах. Наразі члени робочої групи, спільно з представниками підприємств, проводять перевірку обставини і причини виникнення згаданих дефектів.

    «Керівництво державного концерну вимагатиме від «Лозівського ковальсько-механічного заводу» у повному обсязі та за власний рахунок виконати свої зобов’язання щодо якості комплектуючих згідно з вимогами технічної документації», - підсумква Найєм.

     Читайте також: Нові БТР-4 для армії: ще не зроблені, але вже тріщать по всіх швах. Чому так?
    Мустафа Найєм ЗСУ машинобудування скандал Укроборонпром робота озброєння
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