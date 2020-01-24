Міноборони призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е



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За попередніми даними, пошкодження наплавки підтверджені на кількох бронетранспортерах

Міністерство оборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«24 січня робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними пошкодження наплавки підтверджені на кількох бронетранспортерах», - йдеться в повідомленні.

На початку січня 2020 року під час виконання заходів вхідного контролю фахівцями 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Лозівський ковальсько-механічний завод» були виявлені пошкодження «зміцнюючої наплавки» на зварних з’єднаннях бортів. З метою з’ясування усіх причин та обставин, що призвели до цієї ситуації, фахівцями Міноборони спільно з Держконцерном «Укроборонпром» було створено спільну робочу групу.

Як зазначається, наразі члени робочої групи спільно з представниками підприємств визначаються обставини і причини виникнення дефектів. Одночасно проводиться розробка організаційно-технічних заходів стосовно недопущення виникнення дефектів у подальшому виробництві.

«З метою недопущення постачання до ЗСУ неякісної продукції та до часу з’ясування всіх обставин, Міноборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е», - повідомляють в оборонному відомстві.

Окрім того, міністерство з’ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов’язків службовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництвом Міноборони буде вжито заходів щодо притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.

Як повідомлялось, в «Укроборонпромі» вже визнали факт виробництва бракованих БТРів.

«Керівництво державного концерну вимагатиме від «Лозівського ковальсько-механічного заводу» у повному обсязі та за власний рахунок виконати свої зобов’язання щодо якості комплектуючих згідно з вимогами технічної документації», - зазначив заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.



