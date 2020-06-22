Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт судової реформи
Законопроєкт отримали у парламенті та передали на розгляд керівництву
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про судоустрій та статус суддів.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що законопроєкт №3711 зареєстрували у Раді 22 червня. Наразі його отримали у парламенті та передали на розгляд керівництву.
Законопроєкт Зеленський визначив як невідкладний.
Президентський проєкт передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.
Згідно з пояснювальною запискою, при підготовців законопроєкту було враховано зауваження Конституційного суду.
Як відомо, взимку Конституційний суд України визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме щодо:
- ліквідації Верховного суду України;
- зміни кількісного складу Верховного суду та розміру винагороди судді цього суду;
- статусу й організації діяльності органів суддівського врядування - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- діяльності комісії з питань доброчесності та етики;
- процедури здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.
У резолютивних частинах своїх рішень Конституційний суд рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність із цими рішеннями.