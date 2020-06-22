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    Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт судової реформи

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    Законопроєкт Володимир Зеленський визначив як невідкладний - Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт судової реформи
    Законопроєкт Володимир Зеленський визначив як невідкладний

    Законопроєкт отримали у парламенті та передали на розгляд керівництву

    Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про судоустрій та статус суддів.

    Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    Зазначається, що законопроєкт №3711 зареєстрували у Раді 22 червня. Наразі його отримали у парламенті та передали на розгляд керівництву.

    Законопроєкт Зеленський визначив як невідкладний.

    Президентський проєкт передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

    Згідно з пояснювальною запискою, при підготовців законопроєкту було враховано зауваження Конституційного суду.

    Як відомо, взимку Конституційний суд України визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме щодо:

    • ліквідації Верховного суду України;
    • зміни кількісного складу Верховного суду та розміру винагороди судді цього суду;
    • статусу й організації діяльності органів суддівського врядування - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
    • діяльності комісії з питань доброчесності та етики;
    • процедури здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

    У резолютивних частинах своїх рішень Конституційний суд рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність із цими рішеннями.

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