Зеленський пообіцяв сплатити штраф за порушення карантину без рішення суду



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Зеленський заявив, що у разі винесення судом рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення карантину, він його виконає

Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу, - президент

Президент Володимир Зеленський вирішив заплатити штраф за порушення карантину в кафе у Хмельницькому. Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

«Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно сплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідносна з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України», – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 19 червня у Хмельницькому відбувся суд, де розглядали справу щодо притягнення президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення правил дотримання карантину 3 червня під час поїздки у Хмельницький.

Нагадаємо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

10 червня Національна поліція повідомила, що склала адміністративні протоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів - Зеленського, Ляшка, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета і мера Хмельницького Олександра Сімчишина.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

Як повідомлялось, Зеленський заявив, що на початку пандемії коронавірусу роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але у результаті відкинув цю ідею.