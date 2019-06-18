Зеленський впевнений у продовженні контракту щодо транзиту газу через Україну



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«Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом», - заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що контракт по транзиту газу через Україну буде продовжений.

Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

За словами Зеленського, Україні «ніхто не буде викручувати руки».

«Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків... Ви знаєте, що у нас закінчується контракт у кінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть... і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки», - підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

Раніше повідомлялось, що Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле.

Джерело: РБК-Україна