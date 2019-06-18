Зеленський впевнений у продовженні контракту щодо транзиту газу через Україну
«Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом», - заявив Зеленський
Президент Володимир Зеленський переконаний, що контракт по транзиту газу через Україну буде продовжений.
Про це він заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.
За словами Зеленського, Україні «ніхто не буде викручувати руки».
«Для нас важливо, і я почув підтвердження від фрау Меркель, щоб наша газотранспортна система була заповнена газом. Що стосується ризиків... Ви знаєте, що у нас закінчується контракт у кінці цього року, ми ведемо переговори. І я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть... і ми домовимося. І ніхто Україні не буде викручувати руки», - підкреслив президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.
Раніше повідомлялось, що Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи.
Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле.
Джерело: РБК-Україна