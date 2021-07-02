  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна не повинна постраждати від запуску «Північного потоку-2» – МЗС Німеччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Німеччині знають про критичне ставлення польської влади до Nord Stream 2 - Україна не повинна постраждати від запуску «Північного потоку-2» – МЗС Німеччини
    У Німеччині знають про критичне ставлення польської влади до Nord Stream 2
    Фото: з відкритих джерел

    Німеччина веде переговори із США, а також з Україною на цю тему

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Україна не повинна бути постраждалою стороною від запуску «Північного потоку-2».

    Маас зазначив, що Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не зазнала збитків від введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2».

    «Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту», – наголосив Маас під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау, пише «Укрінформ».

    Маас повідомив, що знає про критичне ставлення Варшави до Nord Stream 2 і провів відкриту розмову на цю тему з польським колегою, додавши, що з цього приводу Німеччина веде переговори зі США, а також з Україною.

    Раніше, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, як планує протистояти реалізації проєкту з будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». За словами міністра, є кілька напрямків протистояння.

    Тим часом, радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік-2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проєкту.

    Читайте також:

    Теги: МЗС США Німеччина міністр санкції Вашингтон Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна не повинна постраждати від запуску «Північного потоку-2» – МЗС Німеччини