Україна не повинна постраждати від запуску «Північного потоку-2» – МЗС Німеччини

У Німеччині знають про критичне ставлення польської влади до Nord Stream 2

Німеччина веде переговори із США, а також з Україною на цю тему

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Україна не повинна бути постраждалою стороною від запуску «Північного потоку-2».

Маас зазначив, що Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не зазнала збитків від введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2».

«Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту», – наголосив Маас під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау, пише «Укрінформ».

Маас повідомив, що знає про критичне ставлення Варшави до Nord Stream 2 і провів відкриту розмову на цю тему з польським колегою, додавши, що з цього приводу Німеччина веде переговори зі США, а також з Україною.

Раніше, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, як планує протистояти реалізації проєкту з будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». За словами міністра, є кілька напрямків протистояння.

Тим часом, радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік-2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проєкту.