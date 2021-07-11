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    Зеленський прибув з візитом до Німеччини: буде обговорювати «Північний потік»

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    Проєкт російського газогону український президент вважає &laquo;пасткою&raquo; - Зеленський прибув з візитом до Німеччини: буде обговорювати «Північний потік»
    Проєкт російського газогону український президент вважає «пасткою»
    Фото: Офіс президента України

    У ході візиту передбачені зустрічі з Меркель та Штайнмаєром

    У неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини. Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, у нього заплановані зустрічі з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Також в ході візиту Зеленський проведе зустріч з главою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу «Північний потік-2». В свою чергу Володимир Зеленський назвав проєкт газогону пасткою для безпеки та закликав Європу об'єднатися проти нього.

    Тим часом канцлер ФРН Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським планує обговорити низку питань, зокрема щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформи.

    Зазначимо, що кандидати у канцлери Німеччини жорстко висловилися щодо членства України в ЄС і НАТО.

    Тим часом Європа уже потерпає від «Північного потоку-2». За словами лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка, ціна на газ в Європі виросла вдвічі через маніпуляції російського «Газпрому».

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    Теги: ЄС Росія міністр НАТО Ангела Меркель війна Європа Народний фронт партії посол Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба Північний потік-2
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    Зеленський прибув з візитом до Німеччини: буде обговорювати «Північний потік»