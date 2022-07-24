Зеленський затвердив конкурс із відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя

До складу конкурсної комісії увійшли п'ятеро осіб

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

«З метою забезпечення проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України відповідно до частини другої статті 131 Конституції України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, на виконання Закону України "Про Вищу раду правосуддя" постановляю... Утворити конкурсну комісію з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (далі – конкурсна комісія) та затвердити її персональний склад (додається)», – йдеться у тексті указу.

Відтак, до складу конкурсної комісії увійшли:

Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;

Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;

Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зауважимо, що згідно з Законом «Про Вищу раду правосуддя», ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з-поміж суддів чи суддів у відставці, двох призначає Президент, ще двох обирає Верховна Рада, двох - з’їзд адвокатів, двох - Всеукраїнська конференція прокурорів, двох – з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Нагадаємо, 22 лютого Вища рада правосуддя припинила свою роботу. Рішенням Вищої ради правосуддя (ВРП) припинено за власним бажанням повноваження 10 її членів. У такий спосіб ВРП припинила свої повноваження.