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    Вища рада правосуддя припинила роботу

    &laquo;Звільнення членів ВРП економить країні час, і вже за три місяці ми можемо призначити нових доброчесних членів на їхні місця&raquo;, &ndash; вважають активісти - Вища рада правосуддя припинила роботу
    «Звільнення членів ВРП економить країні час, і вже за три місяці ми можемо призначити нових доброчесних членів на їхні місця», – вважають активісти
    фото: sud.ua

    10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням

    Рішенням Вищої ради правосуддя (ВРП) припинено за власним бажанням повноваження 10 її членів. У такий спосіб ВРП припиняє свої повноваження, повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

    «10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням», – йдеться у повідомленні.

    У ВРП продовжують наполягати, що повноваження Етичної ради, яка ініціювала їх оцінювання, «не мають конституційної основи».

    «Наголошуємо, що принцип інституційної безперервності діяльності вищих органів влади є однією з основ конституційного ладу і саме без урахування цієї основоположної засади було ухвалено закон № 1635-IX, положення якого допускають одномоментне припинення діяльності органу державної влади, який реалізує конституційні повноваження», – зазначили у ВРП.

    У раді нагадали, що 8 лютого 2022 року Етичною радою розпочато процедури оцінювання одночасно усіх членів ВРП (окрім голови Верховного Суду).

    «Отже, можливість подальшого безперебійного функціонування ВРП за таких обставин ставиться у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради, адже передбачена законом ймовірність відсторонення Етичною радою від посади бодай одного члена Вищої ради правосуддя матиме наслідком припинення діяльності Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю кворуму цього конституційного органу», – йдеться у повідомленні.

    Як вважають у ВРП, подальше функціонування цього органу в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим.

    «Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя. Рішеннями Вищої ради правосуддя заяви десяти членів Ради про звільнення за власним бажанням задоволені», – додали у пресслужбі.

    Натомість Центр протидії корупції вказує, що звільнилися за власним бажанням: Лариса Швецова, Світлана Шелест, Лариса Іванова, Віктор Матвійчук, Олег Прудивус, Володимир Говоруха, Тетяна Розваляєва, Наталія Краснощокова, Сергій Болотін, Валерій Суховий.

    «Звільнення членів ВРП економить країні час, і вже за три місяці ми можемо призначити нових доброчесних членів на їхні місця», – додають активісти.

    У січні стало відомо, що очільник Вищої ради правосуддя йде з посади.

    До слова, восени Офіс президента анонсував «рішучі кроки» щодо судової реформи в Україні.

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    Теги: кадрові зміни судова реформа судова система закон активісти правосуддя Вища рада правосуддя
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    Вища рада правосуддя припинила роботу