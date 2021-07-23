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    Зеленський затвердив санкції проти російського маркетплейсу Wildberries та «представництва ДНР» у Франції

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    &laquo;Вайлдберріз&raquo; тепер під санкціями - Зеленський затвердив санкції проти російського маркетплейсу Wildberries та «представництва ДНР» у Франції
    «Вайлдберріз» тепер під санкціями

    Президент увів у дію санкції РНБО стосовно низки фізичних і юридичних осіб

    Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 16 липня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким було застосовано спеціальні обмежувальні санкції стосовно низки фізичних і юридичних осіб.

    Відповідний указ Президента України №304/2021 опубліковано на сайті глави держави.

    «Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться у повідомленні.

    Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

    Згідно додатків до указу, санкції РНБО були застосовані до:

    • громадянки РФ, співзасновника і генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Вайлдберріз», члена урядової комісії з питань розвитку малого та середнього підприємництва, затвердженої розпорядженням уряду Російської Федерації від 26 березня 2020 р. № 737-р, Тетяни Бакальчук;
    • громадянина РФ, співзасновника товариства з обмеженою відповідальністю «Вайлдберріз» Владислава Бакальчука;
    • громадянина РФ, директора з розвитку інформаційних технологій ОВ «Вайлдберріз» Андрія Ревяшка;
    • громадянина РФ, керівника напряму «книги» товариства з обмеженою відповідальністю «Вайлдберріз» Олексія Кузьменка;
    • громадянина Франції, засновника неприбуткової організації «Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції» Фаяра Жераля-Юбера;
    • громадянки Франції Неан Крістель, яка, як зазначається, проживає у Донецьку і є співробітником так званого «Міжнародний прес-центр Doni».

    Щодо юридичних осіб, то у додатках до указу зазначається, що санкції РНБО були застосовані до:

    • відділень ТОВ «Вайлдберріз», які знаходиться у РФ; зареєстровані у Польщі; Вірменії; Білорусі; Киргизькій Республіці; Казахстані; Україні, а саме – у Києві;
    • неприбуткової організації «Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції»;
    • неприбуткової організації «Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції»;
    • неприбуткової організації «Асоціація Франція – Крим» (усі три останні зареєстровані у Франції).

    Усі ці санкції встановлюються строком на 3 роки.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти осіб, які вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

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    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський затвердив санкції проти російського маркетплейсу Wildberries та «представництва ДНР» у Франції