РНБО запровадила санкції ще проти дев’яти осіб зі списку США

Під санкції не потрапили олігарх Ігор Коломойський, нардеп Олександр Дубінський та ексдепутат Андрій Деркач, уточнив секретар РНБО

Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти осіб, які вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання ради у п'ятницю.

«Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо дев’яти особам». По інших особам працюємо», – сказав Данілов.

На запитання журналістів він уточнив, що під санкції не потрапили олігарх Ігор Коломойський, нардеп Олександр Дубінський та ексдепутат Андрій Деркач.

Водночас прізвища дев'яти осіб з нового санкційного списку Данілов не назвав.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Раніше повідомлялося, що РНБО збирається на засідання, де запровадить нові санкції.

Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До слова, уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. У липні санкційний список мали передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Нагадаємо, на днях Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО.