Зеленський встановив дедлайн для розробки системи моніторингу олігархів

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що проєкт щодо олігархів планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради

Окрім РНБО, до цієї розробки тепер будуть долучатися органи влади, СБУ, розвідувальна спільнота

Президент України Володимир Зеленський доручив РНБО завершити розробку моніторингу олігархів до 7 вересня. Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

«В апараті РНБО ця розробка велася тривалий час. До цієї роботи тепер будуть долучатися органи влади, СБУ, наша розвідувальна спільнота. Це буде спільна система моніторингу», – пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що проєкт планують підготувати вже до початку відкриття нової сесії Верховної Ради у вересні.

«Все буде зрозуміло – щодо чого застосовуватиметься цей моніторинг, що буде ця система моніторити», – додав Данілов.

Як повідомлялося, РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До слова, сьогодні РНБО запровадила санкції ще проти дев’яти осіб зі списку США.

Також стало відомо, що в Україні найближчим часом буде посилено карантин

Варто вказати, що РНБО хоче внести до декларації графу про наявність подвійного громадянства.

Нагадаємо, на днях Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО.

До слова, депутатка Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема».

Зазначимо, Верховна Рада 1 липня проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Під час обговорення закону лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.