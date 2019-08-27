Зеленський збирає «слуг народу» на закриту нараду, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський збирає обраних нардепів від «Слуги народу»

Зеленський проведе нараду у виставковому центрі «Парковий»

Президент України Володимир Зеленський збирає обраних нардепів від «Слуги народу» на закрите засідання фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в політичній силі.

За даними джерел, нарада за участю Зеленського пройде завтра, 28 серпня у другій половині дня. Також повідомляється, що фракція «Слуги народу» проведе захід у виставковому центрі «Парковий».

За уточненою інформацією, закрита нарада розпочнеться о 16:00.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.