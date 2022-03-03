Зеленський змінив головного «есбеушника» Криму

В Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Відповідний Указ глава держави видав 2 березня

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у Головному управлінні Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укази глави держави від 2 березня.

Одним Указом Зеленський звільнив Олега Кулініча з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Іншим – призначив на цю ж посаду Олександра Власенка.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Генасамблея ООН в рамках спеціальної сесії ухвалила резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 141 країни. Резолюція вимагає від РФ припинити застосування сили проти України та вивести усі війська з території нашої держави.

Проти ухвалення резолюції проголосували п’ять країн: Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Еритрея). Утрималися 35 країн, серед яких Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Вірменія, Киргистан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, В’єтнам, Нікарагуа.

Як повідомлялося, в резолюції ключовими є три позиції:

визнання факту, що Росія вчинила агресію проти України;

вимога до Росії припинити вогонь;

вимога до Росії вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом і Донбасом).

До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.