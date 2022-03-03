Росіяни під час ракетного нападу на Київ вбили телеоператора

Загинув Євген Сакун, який працював на телеканалі «Київ.Live»

У Києві внаслідок ворожого обстрілу телевежі загинув один із телеоператорів телеканалу «Київ.Live» Євген Сакун. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Від рук фашистських окупантів загинув перший журналіст! Вдалося встановити особу лише одного з 5 загиблих після вчорашнього варварського удару по Київській телевежі. Це журналіст. Телеоператор KievLive – Євген Сакун. Приношу мої співчуття рідним та близьким Євгена. Тіло буде перебувати у морзі за адресою вул. Оранжерейна 9», - написав Геращенко

Смерть оператора підтвердила Національна поліція та представниця менеджменту Людмила Островенко й Руслана Пахалюк, керівник служби персоналу холдингу News Network, до складу якого входять телеканали LIVE, OdessaLive та «Типовий Київ».

Пахалюк повідомила, що квартира оператора у столиці зачинена, сусідів або немає, або вони нічого не знають. Керівництво каналу наразі намагається зв'язатися з родичами загиблого оператора.

«Оператор телеканалу «Live» Євгеній Сакун – нова жертва російської окупації. Live – життя!!!! , яка сумна іронія……. У холдингу готові допомагати з похованням, надати підтримку родині, але поки жодних контактів не має… Євгенію 49 років, свій день народження він святкував рівно за місяць до початку масштабної війни, розв'язаної Путіним. Національна спілка журналістів України висловлює глибокі щирі співчуття рідним та близьким загиблого Євгенія, його колегам по телебаченню«, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

Як відомо, за сім днів путінського вторгнення загинули сотні мирних українців.

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