Росія має бути позбавлена права вето і виключена з Ради безпеки ООН, – євродепутат від Німеччини

«Путінська Росія перетворилася на державу-вигнанця»

Після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель, пише Укрінформ.

«Путінська Росія перетворилася на державу-вигнанця, яка грубо порушила всі ключові принципи міжнародного права, вдерлася в Україну та вбиває мирних жителів. Неприпустимо, щоб кривавий режим із таким послужним списком був членом Ради Безпеки ООН та міг накладати вето на важливі резолюції», – заявила вона.

«Усі злочини, вчинені Кремлем в Україні, смерть кожного мирного жителя будуть ретельно розслідувані, світ віддасть путінському (режиму) за заслугами. Тим часом нам потрібно продовжувати всіма силами підтримувати Україну і продовжувати ізолювати Росію від цивілізованого світу», – підсумувала політик.

Як повідомлялося, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення до України. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.