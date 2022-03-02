Генасамблея ООН ухвалить резолюцію «Агресія проти України»: ключові моменти

Кулеба: «Сьогодні буде важливий день на дипломатичному фронті»

Сьогодні Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо війни Росії проти України, яка має назву «Агресія проти України». Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

«Сьогодні буде важливий день на дипломатичному фронті. Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію з промовистою назвою «Агресія проти України», – сказав міністр.

За його словами, в ній є багато важливих речей, але ключовими є три позиції:

визнання факту, що Росія вчинила агресію проти України;

вимога до Росії припинити вогонь;

вимога до Росії вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом і Донбасом).

До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель