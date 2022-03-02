«Укрзалізниця» безплатно возитиме матерів російських військовополонених

Окупантів віддаватимуть матерям, якщо ті приїдуть в Україну

Україна вирішила видавати військовополонених їхнім матерям, якщо вони приїдуть до України. Про це повідомив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин у Telegram.

«Укрзалізниця» підтримує цю ініціативу та спрощує матерям російських солдатів приїзд за їхніми синами. Ми дамо безкоштовний квиток на проїзд таким матерям», – повідомив він.

Наостанок Камишин резюмував, мовляв, «як же все-таки добре, що в нас лише два «братні» народи».

Нагадаємо, Україна віддаватиме полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони самі приїдуть за ними в Київ. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Спершу потрібно дізнатися, перебуває ваш син у полоні чи загинув. Це можна зробити тут або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міноборони України: +380894201860, +380894201861, +380894201862. Також можна написати на пошту: [email protected]

Раніше російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

Сьогодні стало відомо, що загиблих російських солдатів українці ховають у братських могилах, бо Росія не забирає їх (фото 18+).

Тим часом українські спецпризначенці попередили російських артилеристів: у полон брати не будуть.

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