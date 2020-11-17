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    Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА

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    Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 17 листопада - Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА
    Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 17 листопада
    Фото: прес-служба президента України

    Голова Миколаївської обласної держадміністрації звільнений згідно з поданою ним заявою

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка. Про це повідомляє прес-служба президента. 

    «Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – повідомляє прес-служба.

    Іншим указом президент призначив в. о. глави Миколаївської ОДА Георгія Решетілова.

    11 листопада Кабмін погодив звільнення Стадніка за угодою сторін. Того ж дня Кабмін погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.

    Теги: Миколаївщина Володимир Зеленський Офіс президента
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