Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА
Голова Миколаївської обласної держадміністрації звільнений згідно з поданою ним заявою
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка. Про це повідомляє прес-служба президента.
«Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – повідомляє прес-служба.
Іншим указом президент призначив в. о. глави Миколаївської ОДА Георгія Решетілова.
11 листопада Кабмін погодив звільнення Стадніка за угодою сторін. Того ж дня Кабмін погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.