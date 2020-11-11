Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА: До Одеської скерують Сергія Гриневецького
Кабінет міністрів погодив призначення нових очільників Одеської, Миколаївської та Сумської областей
Зокрема, уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА. Відповідне рішення ухвалене на засідання Кабміну 11 листопада.
Прем’єр та міністр охорони здоров’я закликали майбутніх очільників ОДА сконцентруватися на боротьбі з COVID-19, забезпечити регіони ліжко-місцями та киснем для хворих на коронавірус.
На засіданні Кабмін також скасував адаптивний карантин. З 14 листопада в Україні діятиме «карантин вихідного дня».
5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.