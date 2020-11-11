Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА: До Одеської скерують Сергія Гриневецького

Кабінет міністрів погодив призначення нових очільників Одеської, Миколаївської та Сумської областей

Зокрема, уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА. Відповідне рішення ухвалене на засідання Кабміну 11 листопада.

Прем’єр та міністр охорони здоров’я закликали майбутніх очільників ОДА сконцентруватися на боротьбі з COVID-19, забезпечити регіони ліжко-місцями та киснем для хворих на коронавірус.

На засіданні Кабмін також скасував адаптивний карантин. З 14 листопада в Україні діятиме «карантин вихідного дня».

5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

Гриневецький очолював Одеську ОДА з 26 травня 1998 року по 3 лютого 2005-го року, потім з 8 лютого по 22 липня 2005 року обіймав посаду голови Одеської облради.З листопада 2007 року нардеп в складі фракції «Блок Литвина», у грудні 2007-го обійняв посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони. З 2012 року був членом Партії Регіонів, у липні 2014 року залишив однойменну фракцію.