  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА: До Одеської скерують Сергія Гриневецького

    • Розсилка
    Геннадій Труханов та Сергій Гриневецький - Кабмін погодив призначення трьох нових голів ОДА: До Одеської скерують Сергія Гриневецького
    Геннадій Труханов та Сергій Гриневецький
    Фото: Думская

    Кабінет міністрів погодив призначення нових очільників Одеської, Миколаївської та Сумської областей

    Зокрема, уряд погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА. Відповідне рішення ухвалене на засідання Кабміну 11 листопада.

    Прем’єр та міністр охорони здоров’я закликали майбутніх очільників ОДА сконцентруватися на боротьбі з COVID-19, забезпечити регіони ліжко-місцями та киснем для хворих на коронавірус.

    На засіданні Кабмін також скасував адаптивний карантин. З 14 листопада в Україні діятиме «карантин вихідного дня». 

    5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

    Гриневецький очолював Одеську ОДА з 26 травня 1998 року по 3 лютого 2005-го року,  потім з 8 лютого по 22 липня 2005 року обіймав посаду голови Одеської облради.З листопада 2007 року нардеп в складі фракції «Блок Литвина», у грудні 2007-го обійняв посаду першого заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони. З 2012 року був членом Партії Регіонів, у липні 2014 року залишив однойменну фракцію.
    Кабмін Україна Одеська ОДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies