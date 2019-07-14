Згідно «індексу Біг Мака» долар має коштувати 10 гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В США бургер «Бік Мак» коштує 5,74 долара, тоді як в Україні – 57 гривень, що трохи більше двох доларів

За півроку українська гривня піднялася в рейтингу найбільш недооцінених валют у світі

За півроку українська гривня піднялася в рейтингу найбільш недооцінених валют у світі і тепер займає в ньому п'яте місце.

Такі дані були опубліковані The Economist, грунтуючись на так званому «індексі Біг Мака». Експерти видання вважають, що з січня українська валюта зміцнилася майже на 4%, і тепер вона недооцінюється на 61,3%.

Як відзначають автори рейтингу, в США бургер «Бік Мак» коштує 5,74 долара, тоді як в Україні – 57 гривень, що трохи більше двох доларів. Таким чином, справедливий курс української валюти повинен становити 9,93 гривні за один американський долар, тоді як в даний час його курс становить 25,76 грн/долар.

Згідно з «індексом Біг Мака», валюта України поступається за недооціненістю румунському лею (-61,6%), південно-африканському ренду (-61,9%), малазійському ринггіту (-62,8%) і російському рублю (-64,5 %).

У той же час найбільш переоціненим був визнаний швейцарський франк, який, згідно з індексом «Біг Мака» на 14% дорожче американського долара.