«Слуга народу» не збиратиметься заради обговорення санкцій проти Дубінського

11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, через втручання у вибори президента США

Питання Дубінського буде розглянуто на найближчому засіданні фракції поряд з іншими актуальними питаннями.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що спеціально скликати позачергове засідання фракції через введення санкцій США проти народного депутата їхньої політичної сили Олександра Дубінського не будуть.

Про це повідомляє Інтерфакс–Україна.

За його словами, питання буде розглянуто на найближчому засіданні фракції поряд з іншими актуальними питаннями.

«Питання, яке стосується пана Дубінського, може бути розглянуте на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного», – сказав він.

Арахамія додав, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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