«Слуга народу» не збиратиметься заради обговорення санкцій проти Дубінського
Питання Дубінського буде розглянуто на найближчому засіданні фракції поряд з іншими актуальними питаннями.
Про це повідомляє Інтерфакс–Україна.
За його словами, питання буде розглянуто на найближчому засіданні фракції поряд з іншими актуальними питаннями.
«Питання, яке стосується пана Дубінського, може бути розглянуте на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного», – сказав він.
Арахамія додав, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.
Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.
У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.
За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.
У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.
Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».