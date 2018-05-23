Жахлива ДТП: На трасі Київ-Чоп у ДТП загинули шестеро людей
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Причини ДТП встановлюються
На Львівщині на трасі Київ-Чоп близько сьомої ранку зіткнулись вантажівка та мікроавтобус. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Аватоаварія сталася поблизу села Чучмани Буського району.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули шестеро людей.
На місці працює поліція. Причини ДТП встановлюються. Подробиці ще будуть встановлені.
Нагадаємо, у вівторок, 22 травня, вранці у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.
Також, днями п’яний правоохоронець в окупованому Криму спричинив смертельну ДТП. Слідчий комітет окупованого Криму, підконтрольний Кремлю, порушив кримінальну справу стосовно співробітника Державтоінспенції РФ, який став винуватцем масштабного ДТП в Ялті. В результаті зіткнення загинули двоє людей, в тому числі однорічна дитина, ще кілька отримали поранення.