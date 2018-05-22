ДТП на Окружній у Києві: дві фури і BMW утворили «бутерброд» (фото)
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Фото: Київ оперативний
ДТП на Кільцевій дорозі
Аварія трапилася між Софіївською Борщагівкою і Вишневим
У вівторок, 22 травня, вранці у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.
Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася між Софіївською Борщагівкою і Вишневим. На цій ділянці дороги автомобіль BMW опинився зажатим між двома фурами. «Є бутерброд із двох фур та BMW», - жартують на сторінці спільноти.
Через ДТП на Кільцевій утворився невеликий затор.
Учасники аварії очікують приїзду поліції. Причини ДТП і винуватця встановить слідство.
Як повідомлялося, пізно ввечері у понеділок, 21 травня, на Північному мосту в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів.