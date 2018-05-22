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    ДТП на Окружній у Києві: дві фури і BMW утворили «бутерброд» (фото)

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    ДТП на Кільцевій дорозі - ДТП на Окружній у Києві: дві фури і BMW утворили «бутерброд» (фото)
    Фото: Київ оперативний
    ДТП на Кільцевій дорозі

    Аварія трапилася між Софіївською Борщагівкою і Вишневим

    У вівторок, 22 травня, вранці у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.

    Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася між Софіївською Борщагівкою і Вишневим. На цій ділянці дороги автомобіль BMW опинився зажатим між двома фурами. «Є бутерброд із двох фур та BMW», - жартують на сторінці спільноти.

    Через ДТП на Кільцевій утворився невеликий затор.

    Учасники аварії очікують приїзду поліції. Причини ДТП і винуватця встановить слідство.

    Як повідомлялося, пізно ввечері у понеділок, 21 травня, на Північному мосту в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів.

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