ДТП на Окружній у Києві: дві фури і BMW утворили «бутерброд» (фото)

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Фото: Київ оперативний ДТП на Кільцевій дорозі

Аварія трапилася між Софіївською Борщагівкою і Вишневим

У вівторок, 22 травня, вранці у Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.

Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася між Софіївською Борщагівкою і Вишневим. На цій ділянці дороги автомобіль BMW опинився зажатим між двома фурами. «Є бутерброд із двох фур та BMW», - жартують на сторінці спільноти.

Через ДТП на Кільцевій утворився невеликий затор.

Учасники аварії очікують приїзду поліції. Причини ДТП і винуватця встановить слідство.

Як повідомлялося, пізно ввечері у понеділок, 21 травня, на Північному мосту в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів.