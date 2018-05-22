П’яний правоохоронець в окупованому Криму спричинив смертельну ДТП

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В результаті ДТП загинула жінка – водій легковика, а також її пасажир - однорічна дитина

Слідчий комітет окупованого Криму, підконтрольний Кремлю, порушив кримінальну справу стосовно співробітника Державтоінспенції РФ, який став винуватцем масштабного ДТП в Ялті. В результаті зіткнення загинули двоє людей, в тому числі однорічна дитина, ще кілька отримали поранення, повідомляють «Новости Крыма».

«За даними слідства, 21 травня 2018 року на автомобільній трасі Ялта - Севастополь - Гаспра сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох машин. Один з учасників ДТП - старший інспектор ДПС ДІБДР по місту Ялта, який керував автомобілем Mercedes у вільний від служби час в стані сп'яніння, рухався з боку селища Гаспра в напрямку автодороги Ялта - Севастополь», - повідомили в Слідчому комітеті.

Первісна перевірка обставин ДТП показала, що співробітник поліції не впорався з керуванням та скоїв виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем КІА, який рухався в зустрічному напрямку. Після зіткнення автомобіль Mercedes продовжив рух та скоїв зіткнення з автомашиною «ВАЗ». В результаті ДТП загинула жінка - водій автомобіля КIA, а також її пасажир - однорічна дитина. Крім того, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримав інший пасажир автомобіля КIA і восьмирічний пасажир автомобіля «ВАЗ».

Кримінальну справу порушено за частиною 6 статті 264 КК РФ - порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, вчинене особою, яка перебуває в стані сп'яніння, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб.