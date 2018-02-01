Шорти, які захищають від ґвалтівників, б'ють рекорди продажів у Німеччині

«Безпечні шорти» мають спеціальні зав'язки навколо талії з кодовим замком

Компанія Tecos GmbH розробила спеціальні спортивні шорти для захисту жінок від сексуального насильства і зґвалтування. Про це пише Voice of Europe. Шорти проти зґвалтування виготовлені з надміцного матеріалу, його неможливо розірвати руками і важко розрізати. «Безпечні шорти» мають спеціальні зав'язки навколо талії з



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«Безпечні шорти» мають спеціальні зав'язки навколо талії з кодовим замком

Компанія Tecos GmbH розробила спеціальні спортивні шорти для захисту жінок від сексуального насильства і зґвалтування.

Про це пише Voice of Europe.

Шорти проти зґвалтування виготовлені з надміцного матеріалу, його неможливо розірвати руками і важко розрізати.

«Безпечні шорти» мають спеціальні зав'язки навколо талії з кодовим замком, тому їх неможливо стягнути.

Крім того, на шортах встановлено спеціальне кільце, при зриві якого спрацює сирена. Сирену також можна увімкнути за допомогою кнопки.

Авторка ідеї шортів Сандра Сейлз розповіла, що розробила такі шорти після того як її у минулому спробували зґвалтувати кілька чоловіків.

«У мене виникло бажання розробити пару штанів, за допомогою яких жінки у всьому світі можуть відчувати себе більш безпечними», — розповіла Сейлз.

Перші шорти були виготовлені у Чехії, їх вже почали продавати у світі. Найбільшим попитом шорти користуються у Німеччині — 80% усіх шортів замовили жінки саме з цієї країни.

Ціна на безпечні шорти починається від 90 євро, незабаром їхнє виробництво планують перенести до Індії для здешевлення товару.