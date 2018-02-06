Житель Балаклії судиться з Міноборони і СБУ через компенсацію

Місцевий житель вимагає компенсацію за знищене майно

Житель Балаклії (Харківська область) Андрій Усатенко позивається в суді на Міністерство оборони і Службу безпеки України через пошкодження під час вибухів на складі боєприпасів майна. Про це розповів адвокат Роман Лихачов в ефірі Громадського радіо. Він повідомив, що вибухом на складі боєприпасів була пошкоджена квартира Усатенка, а також згоріли



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Місцевий житель вимагає компенсацію за знищене майно

Житель Балаклії (Харківська область) Андрій Усатенко позивається в суді на Міністерство оборони і Службу безпеки України через пошкодження під час вибухів на складі боєприпасів майна. Про це розповів адвокат Роман Лихачов в ефірі Громадського радіо.

Він повідомив, що вибухом на складі боєприпасів була пошкоджена квартира Усатенка, а також згоріли автомобіль і гараж. За підрахунками збитків, матеріальна шкода становить 318 231 гривню.

Міноборони виплатило компенсацію за ремонт квартири, але відмовляється компенсувати збитки на суму у 242 006 грн за згорілий автомобіль.

«Що стосується автомобіля, то жодна зі сторін не хоче компенсувати завдані збитки. Міністерство оборони каже, що це не їхні снаряди вибухали, а СБУ досі не надає даних про те, чи були диверсанти», - розповів Лихачов.

Адвокат відмітив, що Міноборони і СБУ затягують розгляд справи, щоб ухилитися від виплати компенсацій іншим постраждалим жителям Балаклії.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

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