Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах

Чоловік вночі пограбував магазини з одягом

У четвер, 4 січня, в Запоріжжі на території Олександрівського району патрульні помітили чоловіка, який гуляв по місту в зимовій куртці і рукавичках з фабричними бирками і захисними магнітами. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Запоріжжя, помітивши інспекторів, чоловік намагався сховатися, але його затримали. Під час поверхневої



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Чоловік вночі пограбував магазини з одягом

У четвер, 4 січня, в Запоріжжі на території Олександрівського району патрульні помітили чоловіка, який гуляв по місту в зимовій куртці і рукавичках з фабричними бирками і захисними магнітами.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Запоріжжя, помітивши інспекторів, чоловік намагався сховатися, але його затримали. Під час поверхневої перевірки на ньому також виявили кофту і штани відомого бренду з магазинними бирками.

У запорожця знайшли дві лінзи Optima FW, лінзу Covis index і окуляри Neo look. За попередньою інформацією, саме ці речі були вкрадені вночі з магазинів на проспекті Соборному. На місці працювали слідчі Олександрівського відділу поліції.