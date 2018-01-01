  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах

    Чоловік вночі пограбував магазини з одягом
    У четвер, 4 січня, в Запоріжжі на території Олександрівського району патрульні помітили чоловіка, який гуляв по місту в зимовій куртці і рукавичках з фабричними бирками і захисними магнітами.  Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Запоріжжя, помітивши інспекторів, чоловік намагався сховатися, але його затримали. Під час поверхневої
    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка

    Чоловік вночі пограбував магазини з одягом

    У четвер, 4 січня, в Запоріжжі на території Олександрівського району патрульні помітили чоловіка, який гуляв по місту в зимовій куртці і рукавичках з фабричними бирками і захисними магнітами.

     Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Запоріжжя, помітивши інспекторів, чоловік намагався сховатися, але його затримали. Під час поверхневої перевірки на ньому також виявили кофту і штани відомого бренду з магазинними бирками.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах
    Житель Запоріжжя пограбував магазини і гуляв по місту в крадених речах

    У запорожця знайшли дві лінзи Optima FW, лінзу Covis index і окуляри Neo look. За попередньою інформацією, саме ці речі були вкрадені вночі з магазинів на проспекті Соборному. На місці працювали слідчі Олександрівського відділу поліції.

    Читайте також
    Запоріжжя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ