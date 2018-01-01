Жителі Алупки просять окупантів побудувати дитячий майданчик
- Сьогодні, 17:39
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Жителі окупованої Алупки записали відеозвернення
Жителі Алупки записали відеозвернення до призначеного Росією на чолі Криму Сергія Аксьонова з проханням встановити дитячий майданчик в старій частині міста. Відео розміщено на YouTube-каналі «Дмитро Ялта».
«Склалося так, що в старій частині міста Алупка у наших дітей немає жодного дитячого майданчика, і вони грають на проїжджій частині. Найближчий майданчик знаходиться в 4 кілометрах, в «Нових будинках» (мікрорайон Алупки - ред). Або в Сімеїзі, це 7 кілометрів », - каже на відео чоловік, який виступає від імені місцевих жителів.
Він повідомляє, що даний ролик був записаний поруч з центром міста на території, яка пустує протягом 35 років. Саме там жителі Алупки і просять встановити дитячий майданчик.
У записі ролика взяли участь кілька десятків людей. Двоє дітей, що стоять в першому ряду, під час зачитування мови тримають прапор партії «Єдина Росія». Звернення до Аксьонова записано в комплементарному стилі - значну частину промови виступаючий дякує голові Криму.
Нагадаємо, другий на окупованому Росією Кримському півострові дивізіон зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 «Тріумф» заступив на бойове чергування з протиповітряної оборони в суботу в Севастополі.
Джерело: Крим.Реалії