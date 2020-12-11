Такого не було 800 років. Жителі Землі побачать унікальне зближення двох планет

Його зможуть побачити неозброєним оком жителі всіх країн світу

У понеділок, 21 грудня, можна буде спостерігати унікальне явище: дві планети-гіганти нашої сонячної системи зблизяться в нічному небі, пише NBC News.

Йдеться про Юпітер і Сатурн. Завдяки тому, що планети опиняться дуже близько одна до одної, видовище буде схоже на одну велику зірку. Його зможуть побачити неозброєним оком жителі всіх країн світу.

Явище подвійних планет також відоме як «Різдвяна зірка».Так його назвали у зв'язку з біблійною історією про Віфлеємську зірку. Яскраве світло на нічному небі близько двох тисяч років тому могло бути таким же зближенням планет. Правда, тоді найближче розташувалися Венера та Юпітер, а не Юпітер і Сатурн, як це відбудеться цьогоріч.

До речі, схоже природне явище спостерігали в 1226 році –794 роки тому.

Також за даними NASA Night Sky Network, увечері з 15 по 18 грудня астрологи можуть легко виявити, що Юпітер і Сатурн рухаються разом через 45 хвилин після заходу сонця.

«Майте на увазі, що, хоча два газових гіганти можуть здаватися близькими, насправді вони розташовані на відстані сотень мільйонів миль один від одного. Це все одно буде разючим видовищем, але вам потрібно буде дивитися швидко, оскільки обидві планети розмістяться поруч незабаром після заходу сонця», – повідомили в НАСА.

Нагадаємо, вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати галактику, у якій зароджується безліч нових зірок. Знімок з'явився на офіційному сайті, присвяченому роботі телескопа.

Раніше телескоп Hubble виявив галактику, схожу на булочку з корицею.





