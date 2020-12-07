  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Зоряна кузня»: Hubble зробив знімок унікальної галактики

    • Розсилка
    <p>Галактика NGC 1792 розташована у сузір'ї Голуба</p> - «Зоряна кузня»: Hubble зробив знімок унікальної галактики

    Галактика NGC 1792 розташована у сузір'ї Голуба

    Фото: spacetelescope.org

    NGC 1792 є одночасно спіральною галактикою і галактикою зі спалахом зореутворення

    Вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати галактику, у якій зароджується безліч нових зірок. Знімок з'явився на офіційному сайті, присвяченому роботі телескопа.

    Відзначається, що NGC 1792 розташована у сузір'ї Голуба.

    Помаранчеве свічення у центрі галактики свідчить про те, що в ньому знаходяться старі остигаючі зірки. А великі смуги синього кольору вказують на області, повні молодих, гарячих зірок.

    Астрономи підкреслюють, що швидкість зореутворення в цій галактиці може більш ніж у десять разів перевищувати аналогічні процеси у Чумацькому Шляху.

    Довідка. Телескоп Hubble є автоматичною обсерваторією на навколоземній орбіті. Він став першим великим оптичним телескопом, запущеним в космос у 1990 році. За роки безперервної роботи Hubble зазнімкував майже 1,5 млн зображень небесних об'єктів – галактик, планет, зірок і туманностей.

    Нагадаємо, що телескоп Hubble виявив галактику, схожу на булочку з корицею.

    Теги: космос робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies