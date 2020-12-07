«Зоряна кузня»: Hubble зробив знімок унікальної галактики

NGC 1792 є одночасно спіральною галактикою і галактикою зі спалахом зореутворення

Вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати галактику, у якій зароджується безліч нових зірок. Знімок з'явився на офіційному сайті, присвяченому роботі телескопа.

Відзначається, що NGC 1792 розташована у сузір'ї Голуба.

Помаранчеве свічення у центрі галактики свідчить про те, що в ньому знаходяться старі остигаючі зірки. А великі смуги синього кольору вказують на області, повні молодих, гарячих зірок.

Астрономи підкреслюють, що швидкість зореутворення в цій галактиці може більш ніж у десять разів перевищувати аналогічні процеси у Чумацькому Шляху.

Довідка. Телескоп Hubble є автоматичною обсерваторією на навколоземній орбіті. Він став першим великим оптичним телескопом, запущеним в космос у 1990 році. За роки безперервної роботи Hubble зазнімкував майже 1,5 млн зображень небесних об'єктів – галактик, планет, зірок і туманностей.

Нагадаємо, що телескоп Hubble виявив галактику, схожу на булочку з корицею.