Телескоп Hubble виявив галактику, схожу на булочку з корицею

Принаймні такі асоціації виникли в експертів NASA та ESA, які оперують телескопом

Орбітальний телескоп Hubble зробив знімок галактики не самої стандартної форми, яка схожа на булочку з корицею. Про це йдеться на сайті Hubble.

Галактика UGC 12588 не просто нагадала спеціалістам булочку і вони вирішили її показати, вона цікава своєю незвичною формою. Галактика не схожа на найпоширеніші види – у неї немає ані так званого бару (перемички) посередині з великої кількістю зірок, ані традиційної спіралеподібної форми.

«Замість цього для спостерігача її круглий, білий та здебільшого неструктурований центр робить галактику більш схожою на булочку з корицею, ніж на мегаструктуру з зірок та газу в космосі», – йдеться у повідомленні.

UGC 12588 розташована у сузір’ї Андромеди в північній півкулі. Як пояснюють експерти, її класифікували як спіральну галактику, проте, на відміну від класичного зображення, великі рукава зірок та газу дуже тьмяні, непомітні та щільно обвивають центр.

Як пояснюють науковці, найчіткіші зображення спіральних рукавів дають блакитні зірки, розташовані по краях галактики. Зазвичай це райони, в яких відбувається активне зореутворення.

Нагадаємо, що науковці NASA показали, як виглядають потужні вихори на Юпітері.

До слова, європейське космічне агентство (ESA) анонсувало першу у своїй історії місію, мета якої – підготуватися для захисту Землі від астероїдів, які можуть загрожувати планеті. Місію назвали «Гера» (Hera) – на честь давньогрецької богині шлюбу, її учасники працюватимуть разом з американським аерокосмічним агентством NASA. Для реалізації місії ESA підписало контракт з німецькою космічною компанією OHB вартістю 129,4 мільйона євро.

Як повідомлялося, 18 вересня, експерти з космічного агентства США за допомогою телескопа Hubble зробили знімок унікального червоного, а під ним білого штормів на Юпітері. Шторм рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину.