Жителів Мурманська привітали з Новим роком пропозицією купити надгробний пам'ятник

Меморіальне підприємство вже не в перший раз оригінально рекламує свої послуги

Мурманська філія ЗАТ «Військово-меморіальна компанія» направила місцевим жителям привітання з Новим роком - і також пропозицію про придбання надгробних пам'ятників. Як пише 5 січня FlashNord, про це повідомили самі одержувачі листів. «Дістаю з поштової скриньки новорічний конверт. Думаю, хтось вирішив привітати. Розглядаю уважно



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Меморіальне підприємство вже не в перший раз оригінально рекламує свої послуги

Мурманська філія ЗАТ «Військово-меморіальна компанія» направила місцевим жителям привітання з Новим роком - і також пропозицію про придбання надгробних пам'ятників.

Як пише 5 січня FlashNord, про це повідомили самі одержувачі листів. «Дістаю з поштової скриньки новорічний конверт. Думаю, хтось вирішив привітати. Розглядаю уважно - лист з «Військово-меморіальної компанії». Написаний на мою адресу, а в графі «кому» написано «родичам і ПІБ моєї померлої два роки тому мами». У листі пропозиція замовити у них пам'ятник. Думаю, всі уявляють мій стан. Це горе, яке важко пережити. І «добрі» люди вирішили мені все це розворушити», - розповіла виданню місцева мешканка.

Зв'язатися з ВМК FlashNord не вдалося - телефони компанії не відповідають. Видання підкреслює, що меморіальне підприємство вже не в перший раз оригінально рекламує свої послуги. У 2013-му ВМК напередодні Дня Перемоги розіслала ветеранам листи, в яких обіцяла поховати їх за рахунок держави.