Жителя російського Кургану заарештували у справі про заклики до екстремізму в Telegram

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Чоловіку загрожує штраф і тюремне ув'язнення на термін до двох, п'яти або шести років

Управління Слідчого комітету по Курганської області РФ пред'явило 51-річному жителю Кургану звинувачення в закликах до участі в масових заворушеннях 5 листопада 2017 років через месенджер Telegram. Обвинуваченого взяли під арешт.

Як говориться в повідомленні відомства, кримінальну справу стосовно курганця, чиє ім'я не називається, розслідується за трьома статтями КК РФ: «заклики до масових заворушень», «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» і «розпалювання ненависті або ворожнечі», що передбачає штрафи і тюремні ув'язнення на термін до двох, п'яти і шести років відповідно.

За версією слідства, на початку листопада 2017 року обвинувачений вступив в одну з громадських груп в месенджері Telegram, «пов'язану з підготовкою до масових заворушень, намічених на 05.11.2017», і «навмисне розміщував текстові повідомлення або повідомлення-репости», які спонукають до екстремістської діяльності, спрямованої на насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії.