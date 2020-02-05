В Україні підвищили тарифи на воду: де і наскільки виростуть ціни документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найвищий тариф буде на сході України, в саме в Павлограді та Бердянську.

В Україні тарифи на центральне водопостачання і водовідведення зростуть у середньому на 15-20%, а залежати це буде від регіону.

Таке рішення 4 лютого було прийнято на засіданні регулятора тарифів Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

«Основна причина - це заробітна плата в містах. Заробітна плата, яка була в структурі тарифу становила 5,600 грн, зараз середня ринкова зарплата - 12 тисяч, в Києві - 16, у Львові - 18. Зростання від 15 до 20 відсотків - це несуттєве подорожчання на платіжку», - прокоментував ситуацію член НКРЕ КП Ольга Бабій.

Таким чином, найвищий тариф буде на сході України, в саме в Павлограді та Бердянську. У цих містах за куб доведеться заплатити майже 40 гривень. Найдешевою вода буде в Луцьку - трохи більше 16 гривень за подачу і відведення.

Чиновники пообіцяли озвучити остаточну вартість води для регіонів через кілька днів. Вони кажуть, що підвищення зумовлене стрімким зростанням заробітних плат в галузі.